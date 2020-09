Омбудсманът към Караянчева: Осигурете пълноценен достъп на медиите в парламента

Снимка: Булфото

Омбудсманът доц. Диана Ковачева изпрати писмо до председателката на Народното събрание Цвета Караянчева, в което препоръчва да се ревизира решението, регламентиращо работата на парламентарните журналисти в сградата на Партийния дом.

Повод за това е сигнал до Ковачева от Глобалната мрежа за медийна свобода (MFRR) - сдружение, в което членуват редица международни авторитетни журналистически организации като European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF), European Federation of Journalists (EFJ), Free Press Institute (IPI), Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa (OBCT). В него е изразено силно притеснение и несъгласие с новите правила и ред, по които българските журналисти трябва да работят в парламента, пише offnews.bg.

"Журналистите могат единствено да наблюдават парламентарните процедури на телевизионен екран", отбелязват от организацията и допълват, че репортерите могат да виждат и задават въпроси на депутати и министри само на специално свикани пресконференции или извън сградата.

Омбудсманът информира и за свои срещи с репортери, в които те споделят за трудностите при новата система на работа и за невъзможността да упражняват качествено, свободно и пълноценно своята професия. Причината е, че са изолирани в приземието, а достъпът до народните представители е затруднен и напълно контролиран.

Ковачева препоръчва да се организира среща с представители на медиите, на която да бъде намерен точният баланс, който да осигури спокойната работа на народните представители, но и тази на медиите.

"Намирането на правилното решение е гарант за спазването на един от основните принципи на правовата държава - осигуряване на среда, в която свободата на словото е извадена пред скоби", пише доц. Ковачева.

