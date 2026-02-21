Омбудсманът на Румъния с "твърдото несъгласие" за намаляване на възрастта на наказателна отговорност за малолетните

Снимка Пиксабей

Омбудсманът на Румъния изрази в отворено писмо до министъра на правосъдието "твърдото си несъгласие" с инициатива за намаляване на възрастта на наказателна отговорност за малолетните при тежки престъпления, съобщава новинарският сайт Зиаре.

Службата на омбудсмана предупреди, че подобна мярка противоречи на принципите за защита на детето и международните стандарти в тази област. Институцията подчертава, че решенията за справяне с младежката престъпност трябва да бъдат фокусирани върху превенцията, образованието и социалната реинтеграция, а не върху по-голяма строгост на наказателната отговорност, и призовава властите да преразгледат предложенията по време на дебатите.

Документът е бил изпратен до правосъдния министър Раду Маринеску, след като в парламента беше внесен проектозакон, иницииран от независимия депутат Александру-Щефан Байшану, според който дете на възраст между 12 и 14 години може да бъде подведено под наказателна отговорност за убийство, ако се докаже, че е действало съзнателно. В момента според румънското законодателство малолетни под 14 години не носят наказателна отговорност, независимо от деянието, отбелязва сайтът.

Омбудсманът смята, че подобно изменение не е оправдано и може да има негативни последствия в дългосрочен план. В писмото си до министъра на правосъдието институцията посочва, че психическото и емоционално развитие не е завършило на 12 или 13 години, а способността за осъзнаване на тежестта на деяние като убийството и законовите последици не е достатъчно развита, затова в настоящото законодателство наказателната отговорност е от 14-годишна възраст.

Реакцията на държавата в подобни ситуации трябва да бъде насочена към защитата и социалната намеса, а не към наказанието. Това означава психологически консултации, подкрепа за семейството, наблюдение и образователни мерки, а не изправяне пред съда, изтъква омбудсманът, допълва БТА.

Инициативата за намаляване на възрастта на наказателна отговорност при малолетните беше поета, след като над 320 000 души подписаха онлайн петиция след убийството на 15-годишно момче в западния окръг Тимиш от две други момчета, съответно на 13 и 15 години, което според разследващите е било внимателно планирано. В петицията се призовава за намаляване на възрастта на наказателна отговорност на 10 години в случаи на умишлено убийство.

