Омбудсманът поиска строителна забрана за Боянското блато

кадър bTV

Омбудсманът Велислава Делчева сезира кмета на София Васил Терзиев, главния архитект на Столичната община Богдана Панайотова и председателя на Постоянната комисия по устройство на територията, архитектура и жилищна политика на Столичния общински съвет Севделина Петрова с настояване за предприемане на незабавни действия и изготвяне на становище за предотвратяване на застрояването на Боянското блато и спасяване на неговата екосистема. Това съобщи БТА позовавайки се на администрацията на обществения защитник.

Омбудсманът настоява, съгласно Закона за устройство на територията, за незабавно спиране на извършваните изкопни дейности и строително-монтажни работи, както и за налагане на временна строителна забрана върху местността.

Необходимо е да бъде оценен хидрогеоложкият риск при издаване на виза за проектиране и разрешение за строеж за имоти, които попадат в територията на проектните граници на Боянското блато, посочва Делчева и напомня, че това е в съответствие с мерките, предвидени в управленската програма на Столичната община за периода 2023 – 2027 година.

Делчева препоръчва да бъде внесено предложение за служебно изменение на действащите общ и подробен устройствени планове, за да се установи траен статут на защита на Боянското блато, което изпълнява важни екологични и предпазни функции срещу вредното въздействие на водите.

Велислава Делчева беше сезирана по казуса от сдружение „Защита на Боянското блато“. Според гражданите през 2021 г. и октомври 2025 г. са внесени в Столична община предложения за строителна забрана и изменение на устройствени планове, с цел опазване на единствената естествена влажна зона в границите на София. Възложеното през 2021 г. от общината на „Софияплан“ проучване е доказало, че Боянското блато е ценна екологична територия с над 140 вида птици, част от които застрашени и защитени, са допълнили от сдружението. От сдружението са посочили още, че през 2022 г. Общинският експертен съвет е приел и хидроложки изследвания, доказващи наличието на постоянен воден обект. Гражданите са внесли и подписка с над 1500 подписа с настояване за промяна в устройствените планове.

Преди дни жители на столичния кв. "Бояна" се обявиха против нерегламентирани действия в района на Боянското блато. Организаторите на протеста настояват за пълен одит на устройствените планове и мораториум върху ново строителство в рискови зони, каквато се явява и Боянското блато, както и за преустановяване на строителните дейности и изясняване на законността им, предвид че са в района на воден обект с официално неизяснени граници, и за пълна проверка на документите за разрешение за строеж.





