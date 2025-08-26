Омбудсманът посочи с какво институцията е единствена у нас

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Омбудсманът Велислава Делчева посочи с какво институцията е единствена у нас.

При нас мобилните телефони на всички експерти са на интернет страницата, така че хората могат да се свържат с нас директно, обясни тя.

Делчева, която е един от най-добрите юристи на България, бе избрана преди месец за Национален омбудсман.

Пред водещия Николай Дойнов по Нова телевизия, тя обясни, че една от съществените й роли е да армирам за проблемите пред властта и да следи за защита на правата на гражданите.

Имам не малко възможността да работя с институциите и с народните представители, като изпращам препоръки и становища по различни законопроекти, така че работата ми не е само с това да работя с гражданите. Моята работа да бъда медиатор между институциите и между гражданите, обясни тя.

