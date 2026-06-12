Омбудсманът провери всички центрове за настаняване на мигранти и арестите към Гранична полиция

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Специализираната дирекция „Национален превантивен механизъм“ към институцията на омбудсмана извърши проверки във всички регистрационно-приемателни центрове на Държавната агенция за бежанците, както и в помещенията за настаняване на задържани лица към Главна дирекция „Гранична полиция“. До края на деня предстои проверка и в Специалния дом за временно настаняване на чужденци в Бусманци, съобщиха от институцията на обществения защитник.

Целта на проверките е да бъде направена оценка на условията за настаняване и задържане, както и на спазването на правата на пребиваващите лица.

Проверките обхванаха регистрационно-приемателните центрове в София, Харманли и Пъстрогор, както и помещенията за настаняване на задържани лица към ГД „Гранична полиция“ и СДВНЧ на дирекция „Миграция“.

След приключването им ще бъде изготвен доклад с констатации и препоръки, който ще бъде публикуван на сайта на институцията и изпратен до компетентните органи.

От днес започва прилагането на Пакта за миграцията и убежището на Европейския съюз. Въпреки че новите правила вече са в сила, редица държави членки, включително България, все още не са привели изцяло националното си законодателство в съответствие с изискванията на пакта.

С предстоящите промени в Закона за омбудсмана институцията ще получи нови функции като независим механизъм за наблюдение на спазването на основните права в процедурите по скрининг на граждани на трети държави.

Предвижда се новите правомощия да включват извършване на периодични и внезапни проверки на място, наблюдение на условията на настаняване и задържане, разглеждане на сигнали за нарушения и проследяване на спазването на правата на уязвими групи, включително деца, хора с увреждания и жертви на трафик.

Необходимо е изграждане на допълнителен капацитет с оглед новите правомощия на институцията на омбудсмана.

Редактор "Екип на Петел",

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