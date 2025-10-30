Омбудсманът разкри как сметките за парно може да паднат надолу

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Тв

Няма законово определена формула, по която да се изчислява сградната инсталация и затова не трябва да влиза в сметките за парно. Това, което искам, е да се извади от сметките и според мен би трябвало да се извади от сметката на потребителите. Още повече, че във Върховен Административен съд все още по същество не е взето решение за законосъобразността на тази наредба, въпреки че на 12 септември те спряха използването на тази формула в България.

Това заяви Велислава Делчева. Според нея, ако отпадне въпросната сградна инсталация, сметките на тези, които ползват парно, ще бъдат с 10, 20 лева надолу.

Делчева разкри още, че жалби за постоянни аварии не само в столичния квартал „Дружба“, но и в „Изток“, „Слатина“ и „Младост“ са получени от омбдусмана още през миналия отоплителен сезон - през февруари и през март.

Тогава „Топлофикация“ отговори на омбудсмана, че ще бъдат подготвени да извършат ремонтите през лятото, но виждаме, че поради една или друга причина това не беше свършено. Сега се налага да си вършат планови ремонти в отоплителния сезон, което не е редно, каза още в „Пресечна точка“ омбудсмана.

Делчева очаква „Топлофикация“ да се подготви за зимния сезон, който вече започна, и тези аварийни ремонти да бъдат сведени до минимум.

