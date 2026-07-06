Омбудсманът за Бюджет 2026: Ощетява пенсионерите, майките, децата с увреждания

Кадър Bulgaria On Air

Предстои Бюджет 2026 да бъде разгледан в Народното събрание.

Най-потърпевшите от този бюджет, който цели да подобри бюджетната дисциплина, разбирам че има нужда от такава в цялата държава, но това да е за сметка на пенсионерите, на майките, на децата с увреждания - не съм съгласна. Това заяви омбудсманът Велислава Делчева в студиото на "Денят On Air".

Тя изпрати становище до парламента по някои пера, но отговор не е получила. Затова ще присъства на заседанието на бюджетната комисия в сряда, на което да зададе отново въпросите и да сподели притесненията си относно финансовата рамка. Делчева е категорична, че няма стратегия и политика за повишаване на доходите.

"За пенсионерите - тръби се, че се увеличава минималната пенсия. Като видим цифрите се оказва, че хората, които ще получават минимална пенсия от 374 евро ще бъдат под линията на бедност от 390 евро. Ние за пореден път смятаме пенсионерите за хора, които нямат нужда да си платят хляба, да си купят достатъчно храна", коментира общественият защитник.

Майчинството и парите за деца

Тя повдигна отново въпроса за парите през втората година майчинство, които не са променяни от години и още една социална придобивка остана със същия размер. Три години помощта за ученици от 1 до 4 клас също не са променяни и си остават 300 лв., въпреки че цените се вдигнаха неимоверно, отбеляза омбудсманът.

Националната детска болница

Има предвидени 47 млн. евро в Здравната инвестиционна компания за детска болница, а в бюджета на правителството на Радев има предвидени 0 евро, изтъкна Велислава Делчева.

"По препоръка на ЕЦБ трябва да има над 300 млн. евро. Да приемем, че ги има тези 47 млн. евро - когато свършат какво става - ще спрем проекта?", попита омбудсманът.

Пропуските в Бюджет 2026

В ефира на Bulgaria On Air тя посочи, че в бюджета има стремеж да се пълни хазната, за сметка на това осигуряващите се лица, няма да получат увеличение но обезщетенията.

"Във фонд безработица - хората ще увеличават приноса си, но ако се наложи да получават обезщетение за безработица, остава каквото е за миналите години. Същото е и с болничните, въпреки че в тази година сте вкарвали повече пари", даде пример Велислава Делчева.

Парите за деца с увреждания

Призивът на омбудсмана е да бъдат увеличени месечните помощи за децата с 90 и над 90% увреждания, като средствата не са актуализирани повече от 3 години. По думите ѝ това не е голямо перо за бюджета.

"Когато говорим за личните асистенти - това често са родителите на тези деца, които нямат други доходи. Получават 604 евро, които са крайно недостатъчни", категорична е Делчева.

Омбудсманът изтъкна, че според разчетите хората с минимални доходи ще започнат да получават по-малко пари, ще започнат да пазаруват по-малко, а за тях 20-30 евро не са никак малко средства.

Общественият защитник припомни и призива си до МОН и МВР за законодателни промени, с които хората, които работят с деца да бъдат проверявани в информационната система за превенция и защита от педофилия.

Пътната безопасност

Велислава Делчева засегна и темата за пътната безопасност.

"Говорим за контрол, от години се пишат стратегии, дават се обещания. Преди години имаше идея за интерактивна картна, на която гражданите да подават сигнали за опасни пътни участъци. Няма я. Имаме национална стратегия до 2030 г. и продължаваме да бъдем всекидневно свидетели на лоши новини", каза омбудсманът.

Даде пример с 8 ключови показатели на ЕК, които да се спазват за намаляване на катастрофите:

скорост

предпазни колани

предпазни средства - каски

да не се употребява алкохол и наркотици

да не се използват мобилни устройства

безопасност на пътните превозни средства

безопасност на инфраструктурата

спешна медицинска помощ

Редактор "Екип на Петел",

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