Опасен път в Слънчев бряг притеснява жители на курорта и туристи

Кадър БНТ

Опасен път в курорта Слънчев бряг притеснява от години местни жители и туристи. Става въпрос за околовръстното шосе, което е част от главния път Бургас - Варна.

Само преди дни на място загина 77-годишен колоездач, блъснат от автомобил. Заради честите инциденти, хората настояват да бъде изграден четирилентов път, безопасни места за пресичане, както и да бъде монтирано улично осветление.

Околовръстното шосе е част от републиканския път, който на практика свързва три области – Добрич, Варна и Бургас. Проблемът става особено сериозен през летните месеци, когато трафикът е денонощен. През деня тук се километрични задръствания, а инциденти с блъснати пешеходци, колоездачи, както и блъснати помежду си автомобили не са рядкост.

"Това се явява и международен път Е-87, който свързва Украйна, Румъния, България с Турция. Тоест тук има международен трафик. Обслужва и огромния комплекс Слънчев бряг, който през лятото посреща над 500 000 гости. Много голяма част от тях вече идват с коли. И целият този път в тази 6 км отсечка. Само тук е на двулентов път, за разлика от останалите места, където е четирилентов, скоростен път. Само тук от години държавата продължава да го държи двулентов и е брутална предпоставка за произшествия. Наша статистика показва десетки блъснати пешеходци на това място", каза за БНТ Кръстьо Пеев, представител на сдружение "Обществен съвет Несебър".

"За една туристическа дестинация сигурността е на първо място. Ние, хотелиерите, се борим за имиджа постоянно и за това да изградим една добра дестинация, но нека всички работим заедно в тази посока", коментира и Силвия Кьосева, хотелиер.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!