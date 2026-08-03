Опашка от чакащи се изви пред БНБ за сребърна колекционерска монета "Преображенски манастир"

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От днес Българска народна банка пусна в обращение сребърна колекционерска монета на тема „Преображенски манастир“ с номинална стойност 10 евро, емисия 2026 г., от серията „Български църкви и манастири“.

Цената на монетата при пускане в обращение е 132 евро (258.17 лева). Тиражът ѝ е 5 хиляди броя.

Още преди 9.00 часа в понеделник пред централата на БНБ се изви опашка от чакащи да се сдобият с колекционерската монета, предаде БГНЕС.

На лицевата страна на монетата има стилизирано изображение на стенописа на Захарий Зограф „Колелото на живота“, намиращ се в Преображенския манастир. В полукръг вдясно е изписан надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА”, разделен от зрънчест кръг от разположени една под друга годината на емисията „2026“, емблемата на БНБ с годината „1879“ върху лентата и номиналната стойност „10 ЕВРО“.

На обратната страна на монетата е изобразен манастирският комплекс на Преображенския манастир, а вляво – орнаментиран кръст, на околовръста надпис „ПРЕОБРАЖЕНСКИ • МАНАСТИР“ и зрънчест кръг.

Манастирът „Свето Преображение Господне“, по-известен като Преображенският манастир, е четвъртият по големина в България. Разположен е на брега на река Янтра до село Самоводене, Великотърновско. Основан е по времето на Втората българска държава като метох на Ватопедския манастир в Атон, а през 1360 г. получава автономност. Царица Теодора (Сара) и синът ù цар Иван Шишман даряват много средства за благоустрояването му и той се превръща в един от духовните центрове, известен като „Сарин“ или „Шишманов“ манастир.

При падането на Търново под османско владичество манастирът многократно е опожаряван, плячкосван и накрая е напълно разрушен. През 1825 г. игуменът на манастира - рилският монах отец Зотик, започва възстановяването на светата обител. Строежът на главната църква е възложен на Димитър Софиянлията. Заради участието му във Велчовата завера майсторът е обесен и делото му продължава Уста Кольо Фичето.

Интериорът, външните стени на храма и иконите на църковния иконостас са дело на Захарий Зограф и Станислав Доспевски. Въздействащата сцена „Колелото на живота“, изписана на южната олтарна стена, пресъздава цикъла на човешкия живот.

Строителството в Преображенския манастир продължава до 1863 г., като дотогава са изградени югоизточното крило с малката гостна, големият вход, камбанарията с часовника и малката църква „Благовещение“.

Преображенският манастир е едно от основните културни и революционни средища в Търновско. Посещаван е от Васил Левски, Филип Тотю, Ангел Кънчев, поп Харитон и други революционни дейци.

През Руско-турската освободителна война манастирът е превърнат в болница. На 6 юли 1991 г. част от монашеските килии са напълно разрушени след едно от срутванията на скалите над манастира. При падането на скалните маси няма пострадали хора и храмът остава непокътнат. Част от разцепена на две скала и до днес стои там като свидетелство за чудото.

От днес всеки клиент може да закупи от касите на БНБ само по 1 монета, независимо дали закупува от свое име и за своя сметка или от името и за сметка на друго лице.

Редактор "Екип на Петел",

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