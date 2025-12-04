Опашка от тирове на АМ "Струма" в посока Гърция

Кадър БНТ

Втори ден продължава блокадата на българо-гръцката граница заради протестите на гръцките фермери.

Над 100 машини тежка техника са разположени на ГКПП "Кулата – Промахон" от гръцка страна, съобщава БНТ.

Опашката от тирове на АМ "Струма" в посока Гърция е километрична.

Огромно задръстване от тежкотоварни камиони си е образувало и на българо-турската граница, предаде БГНЕС.

Колоната от тирове започва на поне 8 км от ГКПП „Капитан Андреево“. Най-много са тежкотоварните камиони от Турция, но има много и от Полша и прибалтийските държави.

В същото време преминаването на леки коли става мигновено и от двете страни на границата, няма никакви опашки.

