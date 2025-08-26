Опашки на границите с Турция и Сърбия тази сутрин

Булфото

Интензивен е трафикът на вход за леки автомобили на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) с Турция "Kапитан Андреево", както и на ГКПП "Kалотина" на границата със Сърбия на изход за леки автомобили. Това се съобщава на сайта на Главна дирекция "Гранична полиция" (ГДГП). Информацията за трафика на българските гранични пунктове е към 6:00 ч. тази сутрин, предаде БТА.

На границата с Румъния на 22 август 2025 г. фериботната връзка, обслужваща граничен преход Оряхово – Бекет, временно преустановява работа поради ниското ниво на река Дунав и силен вятър. Водачите се предупреждават за алтернативни гранични преходи.

От "Гранична полиция" отбелязват, че се извършва основен ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе, поради което е въведена временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата изпълнител. Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.

На границата с Република Северна Македония е възстановено движениетo през ГКПП "Станке Лисичково" в двете посоки. Трафикът е нормален и на останалите гранични пунктове.

На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта. Пътят до Ксанти ще бъде затворен за всички превозни средства до 13 септември 2025 г. поради паважни работи, като ще работи нормално само в неделя и всеки ден от 19:00 ч. до 07:00 ч. сутринта. През граничните преходи в района на Маказа, Златоград и Ивайловград е разрешено преминаването само на леки коли и микробуси до 3,5 тона.

