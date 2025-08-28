Опашки от леки автомобили на "Капитан Андреево" и "Калотина" тази сутрин

Булфото

Интензивен е трафикът на Граничния контролно-пропускателен (ГКПП) пункт „Капитан Андреево“ на границата с Турция на вход за леки автомобили и на ГКПП „Калотина“ на границата със Сърбия – на изход за леки автомобили, съобщава Главна дирекция „Гранична полиция“ на сайта си по данни към 6:00 часа тази сутрин, предаде БТА.

Продължава да е спряна фериботната платформа, обслужваща граничния преход с Румъния Оряхово – Бекет. Платформата временно преустанови работа на 22 август заради ниското ниво на река Дунав. Поради основния ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе е въведена временна организация на движението и преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата изпълнител, напомнят от „Гранична полиция“. Трафикът е нормален на останалите гранични преходи.

Възстановено е движениетo през ГКПП „Станке Лисичково" на границата с Република Северна Македония в двете посоки. Трафикът е нормален и на останалите гранични контролно-пропускателни пунктове.

От „Гранична полиция“ припомнят, че по дестинацията Рудозем – Ксанти на пътя от гръцка страна се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта. Пътят до Ксанти през Златоград ще бъде затворен на гръцка територия за всички превозни средства до 13 септември 2025 г поради ремонтни дейности. През този период се препоръчва преминаване през Маказа.

