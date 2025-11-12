Опашки пред бензиностанции "Лукойл": Пълнят като за последно

Кадър Булнюз

Необичайно струпване на леки автомобили се е образувало в бензиностанция на „Лукойл“ във Враца, видя репортер на агенция BulNews.

Обикновено след 18.00 часа клиентите на руската компания рязко намаляват и няма почти никакво движение около колонките.

Тази вечер обаче в обекта има повече от 15 автомобила, които спокойно изчакват своя ред да заредят резервоарите си. Има шофьори, които са пристигнали с пикапи, пълни с варели, в които наливат стотици литри гориво.

Тази паника е неразбираема, тъй като във Враца има достатъчно бензиностанции, собственост на български и чужди компании, които от години предлагат всички видове бензин и дизел. Тяхното логистика е от чужбина и е независима от рафинерията край Бургас. Бърза проверка установи, че тази вечер в техните обекти е спокойно и няма напрежение.

Очевидно публикуваната днес информация, че на 21 ноември се очаква да бъдат затворени всички бензиностанции на „Лукойл“ в България, са провокирали част от водачите да напълнят догоре резервоарите си.

