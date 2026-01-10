Опашки за смяна на еврото се извиха пред БНБ

Снимка Булфото

Много българи и днес обръщаха левове в евро.

Опашка се изви пред БНБ, след като банката обяви, че до края на месеца нейните каси, както и на "Дружество за касови услуги", ще работят извънредно.

Причината е увеличеният брой клиенти, които искат да обменят банкноти и монети от лева в евро.

Днес работят и част от банковите клонове в големите градове.

БНБ обменя безсрочно и безплатно левове в евро, а търговските банки и "Български пощи" – до 30 юни, пише БНР.

Левът остава официално платежно средство до края на януари. Всичко това означава, че няма необходимост да се редим на опашки пред банките в първия месец на годината. Ако все пак имаме необходимост от еврова наличност в кеш, можем да я получим при изтегляне от банкомат.

Припомням, че търговците са длъжни да приемат лева до края на януари, а рестото трябва да ни бъде върнато в евро, освен ако няма достатъчно наличност. Всичко останало противоречи на закона.

Част от клоновете на търговските банки ще работят тази събота, за да се поеме потокът от желаещи клиенти да обменят левовите си наличности в евро. Банките нямат право да връщат клиент, дори да няма сметка в конкретната търговска институция.

Тя обаче има право да изиска информация за произхода на средствата. Препоръчително е да внесем кешовите си наличности от левове в собствената си банкова сметка в избраната от нас една или повече банки.

Разплащанията с карта улесняват пазаруването – и за нас като клиенти, и за търговците, които имат ПОС терминали.

Подробности за извънредното работно време и адресите можем да намерим на официалната страница на БНБ, ако искаме да отидем в касите на централната банка или "Дружеството за касови услуги".

Препоръчително е да се информираме и за работното време на офисите на търговските банки, пише novini.bg.

