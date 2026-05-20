Опасна болест нападна лозите у нас

снимка,архив: Булфото

Първият в България случай на опасното карантинно заболяване фитоплазмоза по лозите е регистриран на територията на община Свищов, като инфекцията застрашава около 30 000 декара насаждения от елитни сортове.

Това стана ясно от официално съобщение на Областна администрация Велико Търново след работна среща между областния управител Марин Богомилов и директора на ОДБХ - Велико Търново д-р Станимир Спасов.

В момента специалистите провеждат спешни лабораторни изследвания за ограничаване на огнището, за да се избегне пълното унищожаване на масивите.

Ситуацията в Свищовско е сериозна, тъй като заболяването има потенциал да унищожи напълно елитни лозови масиви в региона. Д-р Станимир Спасов обяви, че ведомството е мобилизирало капацитета си за фитосанитарен контрол. "В момента се извършват лабораторни изследвания и се предприемат мерки за ограничаване на заболяването, за да не се наложи изкореняване на лозите", обясни директорът на държавната структура. Драстичен срив в местното животновъдство По време на институционалната среща бяха изнесени и тревожни данни за селското стопанство в региона. Броят на отглежданите животни във Великотърновска област е спаднал почти наполовина през последните години – от 30 000 на едва 18 000 глави, предава още Дунав мост. Като основни причини за този отлив експертите посочват тежките бюрократични изисквания, огромната бумащина, която плаши стопаните, както и хроничния недостиг на квалифицирани кадри в сектора. Паралелно с фитосанитарната криза, от ОДБХ - Велико Търново започват масирани проверки в търговската мрежа и обектите за обществено хранене. Поради засиления сезон на ученическите екскурзии инспекторите проверяват качеството на храната в хотелите и ресторантите в цялата област. Контролът ще бъде затегнат и около организацията на предстоящия Национален събор на овцевъдите край Лясковец. От Областната администрация заявиха готовност за незабавно съдействие при възникване на нови кризисни ситуации.

