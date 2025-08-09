Опасна гад се появи в България: Пипнеш ли я, 8 месеца лечение

Кадър Н. Чолаков,

"Разхождам се и какво да видя ! Написах в Гугъл и видях, че било много опасно! Пазете се", пише гражданин в социалната мрежа.

"Борова или Дъбова процесионка. Много опасна с токсични власинки. Барнеш ли я става страшно, там където се почешеш стават такива обриви , няма да можеш да се познаеш - все едно си прокажен. Лечението е около месец.

Казвам го от личен опит.Мачкай ги с крака .Задължително убиване защото унищожават гората.", казва един в коментарите.

