Опасна отсечка на път в България взема жертви

С девет процента е намалял броя на загиналите на пътя за година, а за пет години близо с една четвърт. 45 са пътните участъци, които според Държавната агенция за безопасност на движение по пътищата, създават риск от катастрофи. Сред тях са и три отсечки от второкласния път между Враца и Оряхово.

Опасен е участъкът много, тирове, натоварено движение. Трябва много внимание при пресичане на околовръстния път, заяви по този повод шьофьор.

Има и нехилисти, които не спазват правилата, но в повечето случаи се спазват, добави друг.

Броят на катастрофите по-близо 80 километровия път за една година е 58. Над една четвърт от тях се случват в три отсечки, за жалост с две жертви.

Не бих казал, че се спазва ограничението на скоростта. В България надали нещо се спазва, затова не бих казал, че точно тук се спазва. Тирове карат със 70, 80 км в час, някои и с 90, но самият участък е много лош и асфалтът е много лош, каза за бТВ водач на камион.

За всяка от опасните отсечки Агенцията издава предписание към всички ведомства, които имат отношение към безопасността и движението.

За един участък, за да отпадне от това да бъде с повишен рискк, има много фактори, които влияят. Това са инфраструктура, пътна маркировка и крайпътно пространство.

В някои участъци дори само изрязването на храстите и дърветата покрай участъка могат да допринесат там повече да не се случват произшествия.

Сред мерките в борбата с пътния травматизъм, са и изграждане на информационна карта за катастрофите в страната, която да помогне на институциите, неправителствените организации и гражданите за разбиране на причините за инцидентите.

