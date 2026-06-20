Опасна "риба заек" плува в гръцки води, властите предлагат заплащане при улов

Снимка: Гръцки червен кръст

Гръцкото министерство на земеделието активира план за платен улов на опасната риба лагокефал, популярна още като риба заек, понякога наричана и риба балон. Вече няколко години тази риба се появява в Егейско море и е изключително опасна при ухапване на хората, предава БНТ.

Министерството предвижда финансови стимули на професионалните рибари при улов на този вид риба. Тя трябва да бъде унищожена. В никакъв случай да не се почиства и абсолютно се забранява да се консумира. Съдържа токсична отрова. При ухапване трябва незабавно да се потърси лекарска помощ.

Секретарят на министерството на земеделието Спирос Протопсалтис заяви, че проблемът засяга не само рибарите, но и морската екосистема и преди всичко общественото здраве.

Професионалните рибари казаха, че те я различават и не биха сгрешили с рибата-заек. Проблемът е за любителите рибари, които биха могли да се заблудят при улов.

Според специалистите токсичната отрова, която съдържа тази риба не се унищожава нито при термична обработка, нито при замразяване и е много опасна за консумиране.

Засилена е информацията сред туристите за опасността от тази риба.

Тази седмица Гръцкият червен кръст разпространи указания във връзка с увеличаващата се популация на вида Lagocephalus sceleratus във водите на Гърция и рисковете, което това крие.

Lagocephalus sceleratus е вид лъчеперка. Самото ухапване от рибата не е отровно, но силните ѝ челюсти, подобни на клюн, могат да предизвикат сериозни наранявания и обилно кръвотечение.

Червеният кръст съветва в случай на ухапване раната да се измие с течаща чиста вода и да се предприемат действия за кръвоспиране, без да се използват локални антисептици, освен ако не са предписани от лекар, след което незабавно да се потърси лекарска помощ.

Редактор "Екип на Петел",

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