Опасни камиони на "Тракия": 3 от първите 6 проверени са със скъсани гуми

снимка: МВР

Проверки на тежкотоварни автомобили започнаха на автомагистрала „Тракия“, като още в първите минути на акцията бяха установени камиони с опасни технически неизправности.

Сред първите проверени превозни средства три от шест са били със сериозно износени и скъсани гуми. Нарушенията са установени при различни видове камиони – празен зърновоз, гондола и празна цистерна. Заради опасното състояние на гумите превозните средства са били спрени от движение, предаде бТВ.

Проверките са насочени към техническата изправност на тежкотоварните автомобили и спазването на правилата за безопасност на пътя.

Акцията се провежда на фона на поредица от тежки инциденти с камиони през последните месеци. Катастрофи с тирове често водят до сериозни последици заради голямата маса на превозните средства и високата скорост, с която се движат по магистралите.

Сред най-честите причини, които се посочват при подобни инциденти, са технически неизправности, неспазване на дистанция, умора на водачите и загуба на контрол над тежкотоварните автомобили. В редица случаи след катастрофи с камиони се стига до продължително блокиране на движението и значителни материални щети.

Проверките на тежкотоварния трафик имат за цел да ограничат движението на опасни превозни средства и да предотвратят инциденти, свързани с неизправности, които могат да застрашат живота на останалите участници в движението.

Редактор "Екип на Петел",

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