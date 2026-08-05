Опасно мъртво течение застрашава летовниците по Черноморието

Снимка "Петел"

От началото на август спасителите по българското Черноморие предупреждават летовниците за драстично увеличен риск от появата на мъртви течения. Опасното явление, което традиционно се активизира около празника Преображение Господне на 6 август, създава силни подводни коридори и застрашава живота дори на най-опитните плувци, съобщават от вестник "Стандарт". Експертите по водна безопасност призовават плажуващите да спазват стриктно флаговата сигнализация и да избягват неохраняемите ивици, където инцидентите завършват фатално.

Мъртвото течение, наричано от спасителите "мъртвак", често остава скрито за неопитните очи, тъй като морето може да изглежда привидно спокойно. Опасността не се крие във високите вълни, а в мощното отдръпване на натрупаната край брега вода обратно към открито море. Този процес образува тесни, но изключително силни подводни течения, пише dunavmost.com.

Според специалистите водата в тези зони обикновено е по-светла и разпенена, а между разбиващите се вълни се забелязва своеобразна подводна река, която дърпа навътре. Попадайки в такъв воден капан, инстинктът на хората ги кара да плуват директно към плажа. Това усилие срещу мощта на природата бързо изтощава организма и води до паника – основната причина за трагичните инциденти във водата.

Най-важното правило при попадане в мъртво течение е да не се плува срещу него. Спасителите съветват потърпевшите да запазят самообладание и да се насочат успоредно на брега. Едва след като усетят, че водната тяга отслабва и са излезли от невидимия коридор, могат безопасно да се отправят към сушата.

Рискът от фатален край се увеличава многократно, ако летовниците са употребили алкохол или влизат във водата веднага след обилно хранене. Намалената способност за преценка и забавените реакции превръщат дори плитките води в смъртоносна зона. Процесът на удавяне настъпва изключително бързо – в рамките на три до пет минути.

Поколения наред по родното крайбрежие се предава поверието, че след Илинден морето се "обръща", а на Преображение става най-опасно. Макар това да е част от фолклора, дългогодишните спасители потвърждават, че именно през първата половина на август се наблюдава пик в силата на подводните течения.

Специалистите напомнят категорично, че червеният флаг не е просто препоръка, а абсолютна забрана за влизане във водата. Най-голям остава рискът на неохраняемите плажове, където липсва каквато и да е превенция, а при инцидент няма кой да окаже жизнеспасяваща помощ в първите критични минути. Оцеляването в морето не зависи от физическата сила, а от разума и уважението към природните стихии.

Редактор "Екип на Петел",

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