Опасно срутване по пътя Асеновград - Бачково
Снимка: ЕЦТП
За опасно срутване по пътя Асеновград - Бачково съобщават от Европейския център за транспортни политики.
При излизане от Асеновград в посока Бачково е станало срутване на скална маса. Пътят е частично блокиран, а движението е затруднено, допълват още от ЕЦТП.
Оттам също така съветват: "Шофирайте внимателно и намалете скоростта в този участък! Избягвайте района, ако е възможно, докато пътят бъде обезопасен и почистен."
