Опасно срутване по пътя Асеновград - Бачково

05.10.2025 / 20:26 0

Снимка: ЕЦТП

За опасно срутване по пътя Асеновград - Бачково съобщават от Европейския център за транспортни политики.

При излизане от Асеновград в посока Бачково е станало срутване на скална маса. Пътят е частично блокиран, а движението е затруднено, допълват още от ЕЦТП.

Оттам също така съветват: "Шофирайте внимателно и намалете скоростта в този участък! Избягвайте района, ако е възможно, докато пътят бъде обезопасен и почистен."

 

