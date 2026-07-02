Опасно време днес: Интензивни валежи и гръмотевични бури в почти цялата страна

карта: НИМХ

След проливните дъждове снощи - днес са в сила жълти кодове в почти цяла България за интензивни валежи и гръмотевични бури.

Предупреждението не важи само край морето за части от областите Бургас, Варна и Добрич, предаде "Фокус".

Днес атмосферата над страната ще бъде неустойчива. Още преди обяд ще се увеличи купестата и купесто-дъждовната облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи от дъжд и гръмотевични бури. Условията за градушки остават. Вятърът в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северозапад и ще е слаб до умерен, а в Източна България ще духа до умерен вятър от изток-югоизток. Дневните температури още ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 28° и 33°, за София - около 28°.

Над планините около и след обяд ще се развива купесто-дъждовна облачност. На много места ще има гръмотевични бури и краткотрайни валежи, които в отделни райони ще са временно интензивни и значителни по количество. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра - около 14°.

По Черноморието по-значителна облачност ще има над северното крайбрежие, където на места ще превали и прегърми. Над Южното Черноморие ще бъде предимно слънчево. Само на отделни места там сутринта и в часовете около обяд ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 28° и 30°. Температурата на морската вода е 26°-27°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Редактор "Екип на Петел",

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