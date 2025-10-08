Опасно време и в сряда

снимка: Булфото

През нощта срещу сряда времето над почти цялата страна ще бъде облачно и дъждовно. Значителни ще са валежите около полунощ в Централна Северна България и крайните североизточни райони. Валежи от дъжд се очакват и в Дунавската равнина.

В планинските райони от Южна България дъждът ще преминава в сняг, като границата между дъжд и сняг ще се понижи над 1200-1300 метра. Сняг ще вали и в Стара планина.

Минималните температури ще бъдат между 9°C и12°C, предава .meteobalkans.com.

В сряда в почти цялата страна ще остане предимно облачно и дъждовно. На много места до обяд ще паднат значителни валежи, особено в Централна Северна България и Североизточна България, като там се очакват гръмотевични бури, придружени от силен вятър с пориви до 70–90 км/ч. В тези райони валежите ще бъдат проливни и са издадени предупреждения за опасно време.

През деня ще духа умерен вятър от североизток-изток. Температурите ще се задържат по-високи в Източна България, докато следобед над Западна и Северозападна България вятърът ще се ориентира от северозапад, като ще прониква по-хладен въздух.

Максималните температури ще бъдат между 8°С и 10°C, а в Източна България и по Черноморието – между 13°С и 15°C.

През нощта срещу сряда в София ще е облачно с валежи от дъжд, а над 1200-1300 метра – и от сняг. Минималните температури ще бъдат 7°–8°C. В сряда дневните температури ще са същите, както и минималните – около 8°–11°C.

В планините в сряда времето ще е облачно с валежи, по-значителни в Централна Стара планина, както и в Родопите. Над 1200–1300 метра валежите ще бъдат от дъжд и сняг.

Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще е около 9°C, а на 2000 метра – около 1°C.

По Черноморието през нощта облачността ще е значителна, като значителни валежи се очакват в района на нос Емине, Варна и Шабла!

Ще духа умерен североизточен вятър, с тенденция да се ориентира от североизток.

Максималните температури ще бъдат между 12° и 15°C. Вълнението на морето ще е 4–5 бала.

През следващите 42 часа Балканите и България ще бъдат под влияние на средиземноморски циклон. Ще продължи преносът на по-топла и влажна въздушна маса, което ще доведе до обилни валежи, а в някои райони – и до гръмотевични бури.

В Източна и Централна България се очакват значителни количества валежи, които могат да доведат до повишаване на нивата на реките и подпочвените води. В Централна Северна България и по Черноморието съществува риск от локални наводнения.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!