Опасно време на 1 юли: Силни гръмотевични бури, градушки и риск от локални наводнения

Пиксабей

Според актуалните метеорологични модели - на 1 юли над голяма част от Западна България и Дунавската равнина, се очаква развитие на силни гръмотевични бури, придружени от интензивни валежи, градушки и опасни пориви на вятъра.

Най-засегнати се очаква да бъдат районите на Софийската котловина, Западна и Централна Стара планина, както и областите около Ловеч, Плевен, Велико Търново и части от Южна Румъния, пише Метео Балканс.

На отделни места валежите могат да бъдат значителни, като има реална опасност от локални наводнения, особено в урбанизираните райони и по-малките речни басейни.

Освен проливните дъждове, бурите могат да генерират силни пориви на вятъра със скорост над 80–100 км/ч, които могат да причинят материални щети. Очакват се и условия за образуване на градушки, като на места те могат да бъдат с по-големи размери.

Особеност на очакваната обстановка е, че гръмотевичните клетки вероятно ще бъдат бавноподвижни или почти стационарни, без ясно изразена посока на движение. Това значително увеличава риска от натрупване на големи количества валежи за кратък период от време.

Редактор "Екип на Петел",

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