Опасно време в началото на юни: Жеги, гръмотевични бури и риск от едри градушки

кадър: Meteo Balkans

От 1 юни над България се очаква нов период на нестабилно време, съпроводен с валежи, гръмотевични бури и условия за развитие на мощни мезо-конвективни системи. Това са организирани гръмотевични бури, които често с размер над 300-400 км в диаметър се формират над равнинна райони и могат да преминат към страната ни, носейки интензивни валежи, силен вятър и опасни атмосферни явления.

През първите дни на юни атмосферата ще стане значително по-нестабилна. Очакват се чести гръмотевични бури, локални порои, усилване на вятъра и повишен риск от градушки в различни райони на страната, предупреждават синоптиците от Meteo Balkans.

Успоредно с това температурите ще започнат да се повишават чувствително. В много райони максималните стойности ще надхвърлят 30°C, а след 2–3 юни на места е възможно температурите да достигнат и над 34°C, посочват от Meteo Balkans.

Комбинацията между горещ въздух и повишена атмосферна нестабилност ще създаде условия за развитие на силни гръмотевични процеси. При някои от бурите има вероятност от едри градушки с размери около 4–5 см, както и опасни пориви на вятъра.

От Meteo Balkans препоръчват през следващите дни да се следят актуалните метеорологични прогнози и предупреждения за опасно време.

CAPE (Convective Available Potential Energy) е мярка за това колко „гориво“ има в атмосферата за развитие на мощни гръмотевични бури.

Когато говорим за CAPE над 4000 J/kg, това вече е екстремно висока нестабилност. Казано „по достъпно“: атмосферата е като силно нагрята тенджера под налягане, готова да „изригне“, ако има само малък тригер (студен фронт, орографско издигане, конвергенция на ветровете и т.н.).

При такава енергия възходящите потоци могат да държат ледени зърна дълго време в облака. Това позволява да нарастват → големи до много големи градушки (2–5 см и повече), допълват синоптиците.

