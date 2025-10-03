Опасно време в следващите часове

снимка: Булфото

През нощта срещу петък времето над почти цялата страна ще бъде облачно и дъждовно. Валежите ще се засилят около полунощ в Западна и Южна България. По-значителни количества се очакват в Югозападна и Югоизточна България, както и в района на Рило-Родопския масив. Съществени валежи са вероятни и в Дунавската равнина, особено в Предбалкана.

В планинските райони от Югозападна и Южна България валежите ще преминават в сняг, като границата между дъжд и сняг ще се понижи под 700–900 метра.

Минималните температури ще бъдат между 5°C и 7°C, допълва meteobalkans.com.

Времето в петък

В петък времето в почти цялата страна ще остане предимно облачно и дъждовно. На много места ще паднат значителни валежи, особено в Северна и Южна България. В Югоизточна и Източна България се очакват гръмотевични бури, придружени от силен вятър с пориви до 70–90 км/ч. В тези райони валежите ще бъдат проливни и са издадени предупреждения за опасно време.

През деня ще духа умерен вятър от североизток-изток. Температурите ще се задържат по-високи в Източна България, докато следобед над Западна и Северозападна България вятърът ще се ориентира от северозапад, като ще прониква по-хладен въздух.

Максималните температури ще бъдат между 8° и 10°C, а в Източна България и по Черноморието – между 12° и 15°C.

Времето в София

През нощта срещу петък в София ще е облачно с валежи от дъжд, а над 600 метра – и от сняг. Минималните температури ще бъдат 4°–5°C. В петък дневните температури ще са по-ниски от минималните – около 5°–6°C, като се очаква обратен ход на температурите.

Времето в планините

В планините в петък времето ще е облачно с валежи, по-значителни в Рило-Родопската област, Западна и Централна Стара планина, както и в Странджа. Над 800–900 метра валежите ще бъдат от дъжд и сняг, а през следващите 48 часа границата на снега ще се понижи и под 700 метра.

Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще е около 2°C, а на 2000 метра – около 0°C.

Времето по Черноморието

По Черноморието през нощта облачността ще се увеличи и ще започнат валежи от дъжд. В петък ще е предимно облачно, с по-значителни валежи следобед по Южното Черноморие. Ще духа умерен североизточен вятър, с тенденция да се ориентира от северозапад.

Максималните температури ще бъдат между 12° и 13°C. Вълнението на морето ще е 2–5 бала, като е възможно да се усили до 5–7 бала.

Времето на Балканите

През следващите 42 часа Балканите и България ще бъдат под влияние на средиземноморски циклон. Ще продължи преносът на по-топла и влажна въздушна маса, което ще доведе до обилни валежи, а в някои райони – и до гръмотевични бури.

В Западна и Централна България се очакват значителни количества валежи, които могат да доведат до повишаване на нивата на реките и подпочвените води. В Южна и Югоизточна България съществува риск от локални наводнения.

Около 3 октомври България ще попадне в тилната част на циклона и ще нахлуе по-студен въздух. Очакват се валежи от сняг и застудяване в планините и Предбалкана.

