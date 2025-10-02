Опасно време за половин България в четвъртък

снимка: Булфото

Националният институт по метеорология и хидрология обяви предупреждение за утре, 2 октомври, за значителни валежи в страната. Най-засегнати ще бъдат централните и южните области на България, където се очакват обилни дъждове.

Оранжев код за опасно време и очаквани обилни валежи е обявен в областите Видин, Монтана, част от Враца, Ловеч, София област, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кърджали и малка част от Хасково, предава meteobalkans.com.

Жълт код за потенциално опасно време и силни дъждове е в сила за областите: София град, част от София област, Перник, Кюстендил, Благоевград, части от Видин, Монтана и Враца, в Плевен, Велико Търново, част от Ловеч, Габрово, част от Пловдив, в Стара Загора, Сливен и част от Хасково.

Жълт код за потенциално опасно време и силен вятър е обявен в Източна България. Той е в сила за областите: Силистра, Добрич, Шумен, Варна, Разград, Бургас и Ямбол.

