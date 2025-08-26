Опасно явление скова част от България

Кадър Метео Балканс

Едно от най-опасните явления за земеделците скова част от България.

"Добро утро със сланите - тази сутрин. Нещо съвсем нормално за края на август и то в планинските райони.", предаде Метео България.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!