Опасно явление сковава България

Пиксабей

Трайни мъгли ще има в страната тази седмица.

В началото на седмицата времето в по-голямата част от страната ще остане почти тихо. Дневните температури постепенно ще се повишават. В низините и котловините често ще се образуват мъгли или ниска облачност, които на места – особено по поречието на Дунав – могат да се задържат през целия ден.

Ще духа слаб западен вятър, съобщава Meteo Balkans.

До края на седмицата времето като цяло ще бъде еднообразно, без съществени промени.

От вторник до събота ще преобладава слънчево време с разкъсана висока облачност, а към сряда – и средна. Минималните температури ще бъдат близки до 0°C, а максималните – най-високи в средата на седмицата, между 10° и 15°C. В районите с целодневни мъгли дневните стойности ще остават по-ниски – около 5°–8°C.

В събота и неделя ще има по-добри условия за трайни мъгли, особено в Дунавската равнина и Горнотракийската низина, тъй като времето ще бъде почти тихо. В неделя сутринта отново на много места ще се образуват мъгли, но през деня, с появата на слаб западен вятър, те постепенно ще се разсейват.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!