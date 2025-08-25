реклама

Опасно явление застига България в края на август, чакаме и сняг

25.08.2025 / 20:38 0

Кадър Фб

Ето къде реално се очакват слани според данни на SPM, посочи Метео Балканс. Този индекс е специално разработен за прогнозиране на слани.

Според модела те се очакват единствено по най-високите западни полета и в планините. Нещо, което е нормално дори за края на август.

Нормално е и по това време на годината да вали сняг и на връх Мусала.

 

