Oпасност от лавини в планините

снимка,архив: Булфото

В планините духа умерен вятър, а температурите варират от минус 8 до минус 2 градуса.

„През последните дни снежната покривка в планините се увеличи с 40-50 см на повечето места. Вятърът допълнително навява снежната покривка и така се увеличава опасността от лавини, скриват се и маркировките“, каза за bTV Александър Весков, председател на ПСС на БЧК.

„Виелиците в планините намаляват видимостта. В комбинация с ниските температури ветровете ще създават и опасност от измръзване“, каза той.

От Планинската спасителна служба съветват да не се предприемат разходки във високата планина, да се избира ниската и да се предпочитат маршрути в близост до хижи и заслони.

„Преди да тръгнат, туристите трябва да уведомят близките си за планирания маршрут. Важно е да уведомяват хижарите за плановете си и да тръгват със заредени телефони“, посъветва още Весков за Бтв.

Едно от най-важните неща, които туристите трябва да подготвят, е адекватната екипировка.

„Високата планина сега е само за професионалисти, които се движат с котки и пикели. И за ниската, и за високата планина е задължително да се носят резервни дрехи“, съветва планинският спасител.

В зимните курорти съоръженията работят частично.

От ПСС допълниха, че не е имало инциденти с туристи през изминалото денонощие.

