Опасност от магнитни бури през уикенда
Снимка Пиксабей
Според прогнозата на Центъра за космическо време към американското управление NOAA, през уикенда (28 февруари – 1 март 2026 г.) се очакват слаби геомагнитни смущения.
Причината за прогнозираните магнитни бури е отчетеното леко повишаване на активността на Слънцето.
Геомагнитните бури се класифицират според нивото на мощност. То е известно като К-индекс, който варира от 2 до 9. Колкото по-висок е К-индексът, толкова по-силна е бурята и по-значително е нейното въздействие върху хората и техниката.
В събота, 28 февруари, се предвиждат слаби магнитни смущения, които не би трябвало да повлияят на човешкото здраве, пише megavselena.bg.
На 1 март ще има повишаване на слънчевата активност, което ще предизвика слаби магнитни бури.
