Опасност от наводнения по река Стряма

Кадър БНТ

Община Калояново отново алармира за критично състояние на река Стряма и сериозна опасност от наводнения. След специален обход и обследване на водното течение местната власт настоява за незабавни действия, които да предотвратят повторение на разрушителните събития от 2022 г.

Според жителите и кметовете на осем населени места, през последните три месеца са подадени десетки сигнали за натрупани наноси, паднали дървета и гъста растителност в коритото на реката. Тези препятствия могат да доведат до повишаване на водното ниво и преливане при по-сериозни валежи.

"Чувстваме се отговорни и ангажирани да защитим жителите и имотите им. Не искаме отново, както преди три години, да описваме щети от наводнения", заяви в "Денят започва" по БНТ секретарят на Община Калояново Павел Павлов.

Той подчерта, че при евентуално новопридошли води, рискът от разливи е реален: "При високи води наноси и падналата дървесна маса ще забентят реката и ще доведат до сериозни разливи по цялото ѝ поречие в общината."

Според направения обход, най-критичните участъци са в горната част на общината. Най-застрашени са селата Песнопой, Иван Вазово, Горна и Долна махала.

"Особено в Песнопой има некоригиран участък, който при прииждане на води няма да удържи и реката ще се разлее, както през 2022 година", каза Стефан Павлов – главен специалист "Стопански дейности" – Община Калояново.

По думите му, в няколко села коритото е обрасло с гъста дървесна и храстовидна растителност, а вътре в течението са се образували наносни острови, които допълнително стесняват преминаването на водата. В коритото все още има и дървесен материал, отнесен от наводненията през 2022 г.

Общината отчита, че част от дигите са стабилни, но силно обрасли с дървета и храсти.

"Това също може да се превърне в проблем при високи води", отбеляза Павел Павлов.

След обхода междуведомствената комисия, назначена от областния управител на Пловдив, е потвърдила риска.

"Г-жа Янчева заяви, че ще сигнализира министъра на земеделието и храните и ще се предприемат необходимите мерки", посочи Стефан Павлов.

Кметът на Община Калояново също е изпратил официално писмо за спешни действия. Местната власт настоява първо да започне спешно премахване на сухи дървета и прегради в течението, а в дългосрочен план – проектиране и изграждане на нови диги и корекции там, където реката е излязла от коритото си.

"Преди три години описахме щетите и направихме необходимото. Притесняваме се, че ще ни се наложи отново да правим същото, признават от общината", каза още Павлов.

Предприетите действия след предишните наводнения са били частични.

"Извадиха се големи количества дървесна маса, но тя беше оставена встрани в самото корито – това е проблем", уточни Стефан Павлов.

Жителите на осемте засегнати села и местната власт настояват държавните институции да реагират незабавно, за да не се стига до нови наводнения като тези през 2022 година.

