Опасност от срутване на стените на канал във варненския квартал "Аспарухово"

Стените при входа на западен охранителен канал в „Аспарухово“ са силно наклонени и има опасност от срутването им, но няма средства за укрепването им. Това стана ясно от думите на зам.-кмета Димитър Кирчев на заседание на комисията по благоустройство и комунални дейности, предаде "Морето".



Въпросът за състоянието на съоръжението бе повдигнат от общинския съветник Мартин Златев.



Кирчев посочи, че проблемът с охранителния канал е изследван. До момента е събрана информация, че в началото е бил добре изграден и е бил технически годен, но по време на строежа на бул. „Левски“ е дадено разрешение изкопаната земна маса да бъде натрупана точно до входа на канала.

„Не знам кой е дал това разрешение. Вследствие на валежи е довело до това дефектиране на канала. Положението е много сериозно. Обсъждаме го вече няколко месеца какво може да се направи. Става дума за доста големи средства. Има възможни няколко решения, сред които изграждане на допълнителни плаващи греди и други, но трябват много средства. Опасно е настоящото положение, но до момента е това-констатирали сме какво го е предизвикало“, каза зам.-кметът.

Той обеща до месец да даде на Общински съвет някакви предложения за решение на въпроса, както и остойностяване, но не може да се ангажира откъде ще дойдат средствата.

