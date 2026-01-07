Оператор на ученическо хранене ще връща надвзето € и ще бъде санкциониран

кадър: КЗП

От Комисията за защита на потребителите (КЗП) са получили сигнали и жалби от столични училища, че от началото на 2026 година е повишена цената на храната в ученическата столова, съобщи пред БНР Александър Колячев, председател на КЗП.

"Инициирахме проверка вчера (6 януари) в едно от училищата и да – установи се, че информацията в сигнала е вярна. Имаше увеличение на всяка една от цените на купони с около 10% - най-разпространеният купон от 5 лв. става 5,50 лв., от 7 лв. става 7,70 лв. и така нататък.

Веднага се свързахме със Столичната община и оттам мигновено реагираха и съдействаха."

Районният кмет е провел разговор с доставчика на услугата. След като се е видяло, че няма никакви причини за повишаване на цената, операторът ще трябва да върне старите цени, а надвзетото – да бъде върнато на потребителите.

"Това, че ще бъде възстановена цената, не означава, че този конкретен търговец няма да получи санкция, тъй като поведението му е виновно спрямо Закона за въвеждане на еврото и ние, разбира се, ще влезем в санкционен режим. Ако се установи впоследствие и повторно нарушение на нашия закон, пак ще бъдем на мястото и ще издадем втора санкция."

Колячев обясни, че промяна в цените на храната в ученическите столове е възможна след аргументирана обосновка и одобрение от съответните общински власти.

Подобни проверки се правят и в други населени места.

"В диалог сме с общините по места и където се установява такова поведение, незабавно ще се отзовем. Проверките ще продължат до 8 август – планирано, масирано, координирано с другото компетентно звено, Националната агенция по приходите. Ще има проверки и по сигнали, и по различни направления, които сме счели за критични."

