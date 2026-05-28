Операция "Хидра": Деца поръчвали наркотици онлайн, родителите взимали пратките, без да знаят

кадър/видео: Bulgarian National Customs Agency

Митнически служители задържаха над 1000 пратки с наркотични вещества под различна форма, доставяни онлайн за лична употреба. Това стана ясно днес по време на брифинг пред журналисти с участието на Стефан Бакалов – заместник-директор на Агенция „Митници“ и Десислава Петрова - заместник градски прокурор на София и говорител на Софийска градска прокуратура.

Отдел „Борба с наркотрафика“ в Териториална дирекция Митница София е провел операция „Хидра“, която е насочена към трафика на наркотични вещества чрез онлайн платформи и доставка чрез куриерски пратки. Операцията е отговор на лавинообразното нарастване на трафика на наркотици в рамките на Европейската общност, предаде Нова телевизия.

Извършени са над 10 проверки в офисите и терминалите на всички експресни куриерски фирми. Основен акцент в действията на митническите служители е откриване и задържане на пратки с наркотични вещества под формата на вейпове, бонбони, близалки, курабии и тревна маса. Обект на засилените инспекции са и други субстанции от типа на синтетичните и полусинтетични канабиноиди и канабис продукти, предназначени основно за употреба от деца в тийнейджърска възраст.

В рамките на операция „Хидра“ са задържани 1000 пратки с наркотични вещества, изпратени от онлайн платформи за електронна търговия, базирани в европейски държави с по-либерален режим. Разследванията са под надзора и ръководството на Софийската градска прокуратура.

Всички европейски институции, които имат отношение към този вид трафик, като целта е и спирането на работата на сайтовете, които предлагат наркотици, както и предотвратяването на изпращането на пратки.

