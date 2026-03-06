Операцията на Малена Замфирова е отложена за понеделник

Снимка: Булфото, архив

Най-добрата ни сноубордистка Малена Замфирова трябваше да претърпи днес изключително сложна хирургическа интервенция в австрийския град Грац.

Състоянието ѝ обаче не позволява да се проведе операцията за стабилизиране на счупената на две места бедрена кост. Това ще се случи в понеделник, разкри пред bTV баща ѝ - Анатолий Замфиров.

Освен фрактурата на бедрото, Малена има наранявания на таза и лопатката на рамото, след като на 3 март беше ударена в гръб от безконтролно спускащ се скиор. На българката бяха извършени няколко спешни интервенции, след което беше транспортирана в австрийска болница за по-нататъшно лечение.

По случая се води разследване, като властите уточняват обстоятелствата около инцидента на пистата.

Междувременно стана ясно, че скиорът, който блъсна Малена, не е бил пиян. Това съобщи говорителката на чешката полиция Шарка Пижлова, цитирана от sport.aktualne.cz.

Според първоначална информация се смяташе, че мъжът се е спуснал неконтролируемо надолу по пистата в нетрезво състояние, посочва БГНЕС.

В болницата е взета кръвна проба за алкохол на скиора, която е с отрицателен резултат. Кой е причинил сблъсъка, се разследва. Няма повдигнати обвинения срещу никого. Ако бъде доказана вина, може да бъде наложена присъда до две години затвор, допълни още Пижлова.

