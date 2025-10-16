Оперираха Стефан Димитров

Кадър Фб

Легендарният композитор Стефан Димитров претърпя операция, но успокои своите почитатели, че няма повод за притеснение.

"Оперираха ме, но съм добре. Не е нещо сериозно, ще се възстановя!", сподели той пред "България днес", само месец преди дългоочаквания си концерт на 19 ноември.

