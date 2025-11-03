Оперираха Стоичков

Кадър Фб

Христо Стоичков е бил опериран.

Това става ясно от негов пост в социалната мрежа.

Искам да изкажа искрената си благодарност към д-р Рамон Кугат и д-р Ескудеро, специалистите, на които доверяват здравето си мнозина световноизвестни спортисти.

Благодаря ви за изключителния професионализъм, грижата и вниманието при операцията на рамото ми.

Благодаря и на целия екип за топлото отношение, истински шампиони в това, което правят

