Оперираха Цветан Цветанов

13.10.2025 / 16:57 0

Кадър Фб

Днес ми направиха операция на дясното рамо в "Софиямед“ – разкъсано сухожилие. Това съобщи политикът и лидер на партия "Републиканци за България" и бивш вътрешен министър Цветан Цветанов, пише Пловдив 24.

Той посочи, че :

Операцията беше артроскопска и мина успешно – огромни благодарности на доц. Русимов и целия му екип!

Убедих се лично, че българските лекари са на световно ниво!

Благодаря на всички в болницата за грижата, вниманието и усмивките!

Сега започва възстановяването – пътят към пълното завръщане във форма и към спорта, защото спортът е здраве.

 

