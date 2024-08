Оперираха Васил Петров по спешност

Кадър

Зрителите на концерта на Васил Петров забелязаха, че той е с шина на крака.

Оказа се, че ситуацията е била доста сериозна.

Васил Петров бе опериран по спешност в столична болница. Българският Франк Синатра легна под скалпел заради тежка контузия в крака, а новината бе потвърдена от певеца.

"Подготовката за турнето ми "The best of: 30 години в музиката" вървеше чудесно. Написах аранжиментите на 3 нови песни, а почти всеки ден правех и кратки преходи в планината. Така беше до момента, в които не стъпих накриво в Банско.

Оказа се, че съм си счупил малкия пищял на глезена и се налага хирургическа интервенция. Благодаря на ръководството на МБАЛ - Благоевград и лекарите, които ми оказаха необходимата първа помощ.

Решихме да направя операцията в София. Така станах пациент на прекрасния д-р Илиев и екипа му в болница "Света Анна". Ден-два ще съм под медицински надзор и малко преди началото на турнето ми ще ме изпишат", споделя пред "Уикенд" легендарният джаз изпълнител.

Той допълни, че почитателите му могат да го видят на живо на 9 август във Варна, на 12-и - във Велико Търново, на 13-и - в Сливен, на 14-и в Кърджали и на 19-и в Свети Влас. На 1 септември пък юбилярът ще зарадва със своя репертоар вярната си пловдивска публика.

60-годишният певец ще реализира мащабната си национална обиколка със Симфониета-Враца с диригент Христо Павлов и със специален гост - цигуларката Зорница Иларионова.

По време на спектаклите Васил Петров ще носи специален ботуш заради операцията, а при нужда ще присяда на стол.

