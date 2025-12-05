Оперираха Здравко от Ритон

Кадър Фб

Здравко от Ритон е опериран.

Ето какво съобщи той7

Писано било да стане…., но както пеем в една наша песен-“Счупеното носи щастие”!

Мили приятели днес бях опериран в “Софиямед”, след злополучно падане от 3-метрова стълба, монтирайки светеща украса за Коледа. Счупването е малко под глезена на левия крак-едно от най-неприятните. Извиняваме се на всички, към които бяхме поели ангажименти за участие, през празничния месец декември, че няма да можем да ги изпълним. За жалост концертът ни “ Случва се нещо на рожден ден”, в зала 1 на НДК, на 20.01, който е почти разпродаден, също се отлага.

Новата дата за провеждането му ще обявим в най-скоро време. Новото заглавие може би ще бъде: “Случва се нещо на рожден ден, на патерица”, но без патерици!

Пазете здравето си и ми стискайте палци.

