Оперираха бившия президент на Бразилия

Снимка Carolina Antunes, Уикипедия

Бившият президент на Бразилия Жаир Болсонаро бе подложен на оперативно лечение на двустранна херния в болница в бразилската столица, предаде Асошиейтед прес, като се позова на изявление на лекуващите лекари.

Операцията продължи около три часа и половина и премина без усложнения, пише в изявлението на медиците от болница "Де Еф Стар" (DF Star). Предстои на Болсонаро да бъдат оказани "постоперативни грижи, включително контролирано обезболяване, физиотерапия и профилактика на венозна тромбоза".

Болсонаро бе хоспитализиран в сряда, след като бе временно освободен от затвора, където от ноември излежава 27-годишна присъда по обвинение в опит за преврат.

Според лекарите Болсонаро е изпитвал силни болки от двустранната херния. Бившият президент, който бе на власт между 2019 и 2022 г., беше намушкан в корема по време на предизборна кампания през 2018 г. и оттогава претърпя няколко операции, припомня БТА.

Съдия Алешандри де Мораис, който ръководеше процеса срещу Болсонаро и го осъди на затвор, позволи бившият президент да бъде временно освободен, за да се подложи на операция. Съдията обаче отхвърли искането на Болсонаро за домашен арест след изписването му от болницата.

Той е настанен в килия в от 12 квадратни метра в централата на федералната полиция в столицата Бразилия и няма контакт с други лишени от свобода. Според властите в килията на бившия лидер има легло, климатик, телевизор, бюро и самостоятелен санитарен възел. Болсонаро има неограничен достъп до лекарите и адвокатите си, но за посещения на други лица се изисква разрешение от Върховния съд.

Малко преди Болсонаро да влезе в операционната зала, неговият най-голям син – сенаторът Флавио Болсонаро, прочете пред журналисти писмо, в което баща му изразява подкрепата си за кандидатурата му на президентските избори догодина.

"С ангажимент да не позволя гласът на народа да бъде заглушен, взимам решението да номинирам Флавио Болсонаро за кандидат за президентските избори през 2026 г.", пише Болсонаро-старши в писмото си.

Обявяването на кандидатурата на Флавио Болсонаро по-рано този месец разтърси финансовите пазари. Инвеститорите залагаха, че експрезидентът ще подкрепи по-опитен кандидат като губернатора на Сао Пауло и бивш министър на инфраструктурата Тарсизио де Фрейтас.

