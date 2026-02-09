Oперираха по спешност Линдзи Вон

кадър: БНТ

Линдзи Вон е претърпяла операция на фрактура на левия крак. 41-годишната американка падна тежко по време на спускането от олимпийските игри Милано/Кортина 2026 и беше транспортирана с хеликоптер до болницата "Ка Фончело" в Тревизо.

От медицинското заведение публикуваха изявление, в което се посочват подробности за състоянието й. "Пациентката беше подложена на ортопедична операция за стабилизиране на фрактурата, която е получила на левия си крак."

Именно на левия крак Линдзи скъса предна кръстна връзка на коляното - само преди 8 дни. Двукратната световна шампионка успешно завърши двете тренировки на олимпийското трасе преди ужасния инцидент в неделя, предаде Бтв.

Вон беше категорична, че ще стартира независимо от риска и неизвестността какво може да понесе тялото й в подобна ситуация. Тя беше заявена и за супергигантския слалом и отборните дисциплини.

Вероятността да участва в тях клони към нулата. А това означава, че олимпийската ѝ кариера почти сигурно достигна своя разочароващ край.

И все пак - Вон и преди се е завръщала на пистата напук на всички залози. Американката се оттегли от спорта през 2019 г. след серия тежки травми. След частична подмяна на дясната й колянна става шокиращо отново застана на старт през 2024 г.

