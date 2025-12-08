Оперират Неймар

Снимка: Кирил Венедиктов, Уикипедия

Неймар разкри, че предстои да се подложи на операция в края на този месец или най-късно в началото на януари.

В последните мачове той е играл със сериозен проблем в коляното, за да помогне на "Сантос" в битката за оставане в бразилската Серия А.

"Признавам, че бях на ръба на възможностите си, беше с упоритост, но бе за теб, "Сантос". Ще забравя за футбола в следващите 10 дни, а след това ще имам операция на коляното. Помолих лекарите да изчакат тези 3 последни мача, за да се боря за "Сантос". След операцията ми ще имам една последна мисия - Световното първенство", сподели нападателят, който се стреми да бъде в оптимална форма за своя четвърти Мондиал, предаде "Фокус".

През настоящия сезон 33-годишният Неймар е записал участие в 30 мача във всички турнири, като е реализирал 11 гола и е направил 4 асистенции за общо 2107 игрови минути.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!