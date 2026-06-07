Оперират двама от ранените в катастрофата на "Челопешко шосе"

Снимка: Булфото

След катастрофата с автобус и две коли, участвали в гонка, част от ранените продължават да се лекуват в столични болници, като състоянието на някои от тях остава сериозно.

Двама от настанените в болница „Света Анна“ ще бъдат оперирани утре, за да бъде стабилизирано състоянието им. Пациентите са били пътници в автобуса, който бе ударен при тежкия инцидент.

Във Военномедицинска академия (ВМА) също има хоспитализирани пострадали. Там се лекуват още трима души, като двама от тях остават в реанимация. По информация от лечебното заведение към момента няма непосредствена опасност за живота им.

Състоянието на пострадалите остава под лекарско наблюдение, а медицинските екипи продължават усилията за стабилизиране на най-тежко ранените.

Тежката катастрофа стана в петък, след като два автомобила, участващи в гонка, се движеха с висока скорост и единият от тях се вряза в автобус на градския транспорт, припомня Блиц. В резултат на удара превозното средство се преобърна, а на място и в болница по-късно загинаха общо четирима души, а десетки бяха ранени.

Редактор "Екип на Петел",

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