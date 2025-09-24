Оперират млад депутат от ГЕРБ

Кадър ГЕРБ

Депутатът от ГЕРБ и национал по борба Даниел Александров благодари на родната федерация за съпричастността относно контузията му. Той ще се подложи на операция заради скъсани коленни връзки, пише Блиц

Александров обаче публика пост, в който написа, че сам ще поеме разходите по предстоящата операция.



Постът на Александров:

Уважаеми членове на Управителния съвет на Българската федерация по Борба

Искрено Ви благодаря за проявения жест и готовността да поемете операцията ми. За мен това е признание за труда и отдадеността ми на спорта и България.

Въпреки високата оценка и подкрепата, взех решение операцията да бъде изцяло поета от мен самия. Смятам, че това е най-правилният израз на личната ми отговорност и желание да продължа да отстоявам българския дух на тепиха.

За мен повиквателната за националния отбор винаги е била и ще бъде дълг – както навремето казармата. Винаги ще се отзовавам да представлявам България и да защитавам честта и.

