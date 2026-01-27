Оперната певица Мария Славова: В плейлистата ми има и попфолк, но няма да експериментирам
Когато изглеждаш добре, хората те подценяват, това призна ослепителната млада звезда на българската опера Мария Славова. Тя обаче призна, че добрият външен вид е „приятел” на артиста.
„В днешния свят на операта, а и на шоубизнеса, няма компромиси и конкуренцията дебне отвсякъде”, коментира певицата в „Преди обед” по bTV. Тя разказа, че като дете е започнала с поп и джаз пеене във вокалната група „Бон Бон”, но след това майка ѝ просто не ѝ е дала шанс и я записала в Детския хор на БНР. Там била първата ѝ среща с класическото пеене, след което операта се превърнала за нея в любов от пръв поглед.
Сопраното призна, че в плейлистата ѝ има всякаква музика, включително песни на Азис, а интересът ѝ към попфолка я завел и на концерт на Софи Маринова. Славова каза още, че тожи жанр я кара да се отпуска, но специално подчерта, че не мисли за експерименти с него. За нея в професионален план съществува само операта.
