Оперната певица Мария Славова: В плейлистата ми има и попфолк, но няма да експериментирам

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Когато изглеждаш добре, хората те подценяват, това призна ослепителната млада звезда на българската опера Мария Славова. Тя обаче призна, че добрият външен вид е „приятел” на артиста.

„В днешния свят на операта, а и на шоубизнеса, няма компромиси и конкуренцията дебне отвсякъде”, коментира певицата в „Преди обед” по bTV. Тя разказа, че като дете е започнала с поп и джаз пеене във вокалната група „Бон Бон”, но след това майка ѝ просто не ѝ е дала шанс и я записала в Детския хор на БНР. Там била първата ѝ среща с класическото пеене, след което операта се превърнала за нея в любов от пръв поглед.

Сопраното призна, че в плейлистата ѝ има всякаква музика, включително песни на Азис, а интересът ѝ към попфолка я завел и на концерт на Софи Маринова. Славова каза още, че тожи жанр я кара да се отпуска, но специално подчерта, че не мисли за експерименти с него. За нея в професионален план съществува само операта.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!