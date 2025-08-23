Описват щетите след бурята в Северозападна България

снимка: Булфото

Бурята в Северозападна България вчера превърна в реки улиците на няколко града. Очаква се след направени огледи днес да стане ясно какви са щетите.

Наводнени бяха улици в Лом, Луковит и Плевен и за известно време бяха непроходими заради обилния дъжд. Съобщава се за множество паднали дървета и разрушена инфраструктура.

Десетки заведения на открито е трябвало да събират изпочупен инвентар и оборудване разположено на открито в следствие на силния вятър.

Мъж е пострадал леко в центъра на Плевен, след като пилон на чадър на заведение е паднал върху него, предаде БНТ.

Частично бедствено положение е обявено в лясковското село Джулюница след бурята в района, обяви кметът на Община Лясковец Васил Христов. Ураганен вятър нанесе сериозни щети и в Монтана.

