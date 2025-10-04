Описват щетите в "Елените"

снимка: Булфото

Предстои описване на щетите във вилно селище "Eлените" и предприемане на действия за възстановяване, съобщиха от Областна управа-Бургас.

На изведените хора от "Елените" е оказана логистична и психологическа подкрепа, първа долекарска помощ. Не се предвижда евакуираните да останат извън домовете си повече от 24 часа.

Няма хора в опасност.

Екипи на полицията и на Пожарна безопасност и защита на населението ще останат на място през цялата нощ, за да гарантират сигурността на хората и да следят обстановката, допълва БТА.

По данни на Националният институт по метеорология и хидрология се очакват нови валежи, но с по-нисък интензитет.

